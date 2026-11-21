Michelle Núñez Ponce es una política y médica mexicana que actualmente se desempeña como presidenta municipal de Valle de Bravo, en el Estado de México, por el periodo 2025-2027. Militante de Morena, fue reelegida en las elecciones municipales de 2024, luego de encabezar la administración local durante 2022-2024.

Se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia municipal de Valle de Bravo en la historia reciente del municipio y cuenta con una trayectoria que combina actividades médicas, participación social y política.

¿Quién es Michelle Núñez Ponce? Presidenta municipal de Valle de Bravo 2022-2027

Michelle Núñez Ponce es médica cirujana, abogada y política mexicana, actual presidenta municipal de Valle de Bravo, Estado de México, para su segundo periodo consecutivo (2025-2027). Ha estado activa desde 2017.

Antes de llegar a la presidencia municipal, participó en actividades sociales y comunitarias relacionadas con la atención médica, particularmente en jornadas de consulta, ultrasonido y detección de cáncer cervicouterino.

Ganó por primera vez la presidencia municipal de Valle de Bravo en las elecciones de 2021 (con 14,136 votos) y fue reelegida en 2024 bajo la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PVEM-PT). Rindió protesta para su segundo mandato para el periodo 2025-2027.

¿Qué edad tiene Elizabeth Galicia Ruiz?

Michelle Núñez Ponce nació el 22 de mayo de 1986, por lo que tiene 40 años de edad en 2026.

¿Elizabeth Galicia Ruiz tiene hijos?

Sí, la presidenta municipal de Valle de Bravo tiene tres hijas.

¿Qué estudios tiene Elizabeth Galicia Ruiz?

Michelle Núñez Ponce es licenciada en Derecho y es médica Cirujana, además de tener estudios de maestría en Administración Pública.

¿En qué ha trabajado Elizabeth Galicia Ruiz?

La trayectoria de Michelle Núñez Ponce está vinculada con actividades médicas, participación social y administración pública municipal.

En 2018 contendió por primera vez por la presidencia municipal de Valle de Bravo, aunque no consiguió el triunfo electoral.

Posteriormente, en 2021, se postuló nuevamente y ganó la elección, convirtiéndose en presidenta municipal para el periodo 2022-2024. Con ello, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia reciente del municipio.

Durante su primera administración, impulsó proyectos relacionados con infraestructura, espacios deportivos, educación, cultura y bienestar animal.

En 2024 obtuvo la reelección como candidata de la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, y asumió un nuevo periodo de gobierno de 2025 a 2027.