El Real Madrid vive momentos de tensión dentro del vestidor, pues recientemente se reveló que Federico Valverde y Ariel Tchouaméni tuvieron un altercado en el entrenamiento del equipo merengue.

A pocos días de que se lleve a cabo el Clásico Español entre el Real Madrid y el FC Barcelona, Valverde y Tchouaméni protagonizaron una fuerte discusión que simplemente refleja el problema interno que vive el vestidor merengue.

¿Cómo fue la bronca que tuvieron Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid?

De acuerdo con el diario Marca, el problema entre Valverde y Tchouaméni ocurrió durante el entrenamiento semanal que realizan los jugadores del Real Madrid cuando se presentó una falta que involucró a ambos futbolistas.

Tanto Valverde como Tchouaméni se encararon, empujaron y mantuvieron una fuerte discusión que continuó en el vestuario del Real Madrid, algo que no fue bien visto en el entorno merengue y que refleja en el campo de juego el mal funcionamiento del equipo.

Bronca en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni se encaran en entrenamiento. (Jose Breton / AP)

Cabe mencionar que dicho conflicto no fue el único que ocurrió en el conjunto blanco, pues hace unas horas Álvaro Carreras confesó que tuvo un problema con uno de sus compañeros, el cuál habría sido Antonio Rüdiger, aunque el jugador español minimizó la bronca.

Conflicto de jugadores del Real Madrid podría impactar en el Clásico vs el FC Barcelona

Los problemas que atraviesan los jugadores del Real Madrid llegan en vísperas de un partido que puede ser muy doloroso para todos los futbolistas y su afición en caso de no salir con la victoria.

Al FC Barcelona le basta con sumar un punto para ser campeón de LaLiga, lo que supondría una temporada desastrosa para el Real Madrid, que no se llevaría ningún titulo este año.