Sergio Ramos, exfutbolista del Real Madrid, hizo un acuerdo para convertirse en dueño mayoritario del Sevilla junto al fondo de inversión Five Eleven Capital, en una operación histórica para el club.

Sergio Ramos encabezó las negociaciones con los principales accionistas del Sevilla y cerró un acuerdo para adquirir el 60% del capital social del club, una cifra que coloca la valuación del equipo por arriba de los 400 millones de euros.

Sergio Ramos busca regresar al Sevilla a lo más alto de LaLiga

Sergio Ramos, formado en las fuerzas básicas del Sevilla, busca regresar a lo más alto de LaLiga al club donde se formó como futbolista profesional, sin embargo, ahora lo hará en un papel distinto: como empresario y futuro propietario.

La relación entre Sergio Ramos y el Sevilla estuvo marcado por emociones fuertes, ya que a pesar de haber nacido en el club, tuvo una ruptura cuando fichó por el Real Madrid y la afición dejó de quererle.

No obstante, el tiempo ayudó a sanar las heridas cuando tras dejar a Rayados de Monterrey, el futbolistas español regresó a sus raíces y finalmente compró al club de sus amores.

Sergio Ramos (Sergio Ramos 'X' @SergioRamos)

¿Qué falta para que Sergio Ramos sea dueño completo del Sevilla?

Varios reportes indican que faltan algunos pasos importantes para culminar la operación con el Sevilla, pues falta la firma ante notario y la autorización del Consejo SUperior de Deportes (CSD).

La compra de Sergio Ramos al Sevilla representa uno de los movimientos más inesperados dentro de los últimos años en la historia del futbol europeo.