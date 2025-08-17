Luis Ángel Malagón tuvo una buena actuación durante el partido Tigres vs América disputado en el Volcán, sin embargo, el portero de las Águilas lanzó un brutal mensaje a Martinoli y Luis García al finalizar el encuentro.

Malagón fue determinante el partido Tigres vs América, pues gracias a sus buenas atajadas el conjunto azulcrema venció 1-3 a los felinos para llevarse los tres puntos, no obstante, fue entrevistado por el reportero de TV Azteca, Villa-Villa y le envió un contundente mensaje a Martinoli y Luis García.

Luego de que se le preguntara por el momento que atraviesa el América en el Apertura 2025 de la Liga MX, el portero de la Selección Mexicana pasó de largó la pregunta y enfocó su atención en los comentaristas de la televisora.

“Creo que allá arriba está Jorge (Campos), (Christian) Martinoli y Luis (García), ¿no?”, preguntó Malagón. En seguida, el reportero le confirmó que se encontraban en el palco del Estadio Universitario: “Están muy contentos con tu actuación”, le contestó al portero del América.

“Aunque no me hablen, saludos a los weyes allá”: El brutal mensaje de Malagón a Martinoli y Luis García

Malagón de inmediato aprovechó para mandarles un brutal mensaje a Martinoli y Luis García, quienes han cuestionado sus actuaciones en la Selección Mexicana.

“Aunque no me hablen, saludos a los güeyes allá”, dijo Malagón en un tono retador. Tras la breve respuesta, el guardameta del América continuó con la pregunta del reportero aplaudiendo lo conseguido por sus compañeros de las Águilas tras vencer a Tigres.

El portero mexicano también aprovechó para mandarle un mensaje de unión en cuanto al grupo de porteros que buscan un lugar en el Mundial 2026: “Le mando un abrazo al ‘Tala’ (Rangel) porque creo que debe estar en la misma sintonía. Entre nosotros, ‘Memo’ (Ochoa), ‘Tala’, los Carlos (Acevedo y Moreno) y todos los que estamos ahí peleando por estar en el Mundial, tenemos que hacernos fuertes”.

¿Qué sigue para el América y Malagón en la Liga MX?

Malagón y el conjunto del América se encuentran ubicados en la tercera posición de la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que buscarán seguir mejorando para sumar más puntos a lo largo del torneo.

El próximo partido de las Águilas será contra Atlas desde el Estadio Jalisco el próximo domingo 24 de agosto en punto de las 19:00 horas.