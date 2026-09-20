Atlético de Madrid vs Real Madrid se enfrentan en la Jornada 7 de LaLiga. El pronóstico es empate en la cancha del Estadio Metropolitano.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de LaLiga

El pronóstico del partido Atlético de Madrid vs Real Madrid es empate 2-2 en la Jornada 7 de la LaLiga.

Pronóstico:<b> Atlético de Madrid 2-2 Real Madrid</b>

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Real Madrid, que se jugará en la Jornada 7 de LaLiga.

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente Romero, Robin Le Normand y Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Lee, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Ademola Lookman

Delanteros: Jonathan David y Álex Baena

Vinícus Jr. será un peligro constante para el Atlético de Madrid (MexSport Via Firo Sportphoto / MexSport Via Firo Sportphoto)

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Cucurella, Dean Huijsen, Konaté y Trent Alexander-Arnold

Mediocampistas: Güler, Tchouameni, Valverde y Diomandé

Delanteros: Vinícius Jr. y Kylian Mbappé

Hora y canal del partido Atlético de Madrid vs Real Madrid en la Jornada 7 de La Liga

Atlético de Madrid vs Real Madrid juegan en la Jornada 7 de LaLiga: Domingo 20 de septiembre 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.