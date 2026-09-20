Atlético de Madrid vs Real Madrid se enfrentan en la Jornada 7 de LaLiga. El pronóstico es empate en la cancha del Estadio Metropolitano.
Atlético de Madrid vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de LaLiga
El pronóstico del partido Atlético de Madrid vs Real Madrid es empate 2-2 en la Jornada 7 de la LaLiga.
Pronóstico:<b> Atlético de Madrid 2-2 Real Madrid</b>
Atlético de Madrid vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Real Madrid, que se jugará en la Jornada 7 de LaLiga.
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marcos Llorente Romero, Robin Le Normand y Alejandro Grimaldo
- Mediocampistas: Lee, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Ademola Lookman
- Delanteros: Jonathan David y Álex Baena
Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Cucurella, Dean Huijsen, Konaté y Trent Alexander-Arnold
- Mediocampistas: Güler, Tchouameni, Valverde y Diomandé
- Delanteros: Vinícius Jr. y Kylian Mbappé
Hora y canal del partido Atlético de Madrid vs Real Madrid en la Jornada 7 de La Liga
Atlético de Madrid vs Real Madrid juegan en la Jornada 7 de LaLiga: Domingo 20 de septiembre 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Atlético de Madrid vs Real Madrid
- Fase: Jornada 7
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 08:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports