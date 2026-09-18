Sevilla vs FC Barcelona juegan en la Jornada 7 de LaLiga: sábado 19 de septiembre, 13:00 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Sevilla vs FC Barcelona es uno de los cuatro encuentros de este 19 de septiembre como parte de la Jornada 7 de LaLiga.
- Partido: Sevilla vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 7
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
- Transmisión: SKY Sports
Sevilla vs FC Barcelona: Día para ver el partido de LaLiga
El sábado 19 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de LaLiga con el partido Sevilla vs FC Barcelona.
Sevilla vs FC Barcelona: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 13:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Sevilla vs FC Barcelona, partido en el que los culés pelean la cima de LaLiga.
Sevilla vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Sevilla vs FC Barcelona en la Jornada 7 de LaLiga.
- Partido: Sevilla vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 7
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
- Transmisión: SKY Sports