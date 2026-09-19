Sevilla vs FC Barcelona chocan en la Jornada 7 de LaLiga. El pronóstico es triunfo culé en la cancha del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
Sevilla vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de LaLiga
El pronóstico del partido Sevilla vs FC Barcelona es victoria 1-2 del equipo visitante en la Jornada 7 de la LaLiga.
Pronóstico:<b> Sevilla 1-2 FC Barcelona</b>
Sevilla vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Sevilla vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 7 de LaLiga.
Sevilla
- Portero: Odisseas Vlachodimos
- Defensas: Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo
- Mediocampistas: Lucien Agoumé, Youssouf Fofana, Miguel Ángel Sierra y Jon Guridi
- Delanteros: Félix Correia y Lucas Stassin
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Eric García, Pau Cubarsí, João Cancelo
- Mediocampistas: Rodri, Pedri, Fermín López
- Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon
Hora y canal del partido Sevilla vs FC Barcelona en la Jornada 7 de La Liga
Levante vs FC Barcelona juegan en la Jornada 5 de LaLiga: Domingo 13 de septiembre 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Sevilla vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 7
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
- Transmisión: SKY Sports