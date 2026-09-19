Sevilla vs FC Barcelona chocan en la Jornada 7 de LaLiga. El pronóstico es triunfo culé en la cancha del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sevilla vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de LaLiga

El pronóstico del partido Sevilla vs FC Barcelona es victoria 1-2 del equipo visitante en la Jornada 7 de la LaLiga.

Pronóstico:<b> Sevilla 1-2 FC Barcelona</b>

Sevilla vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Sevilla vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 7 de LaLiga.

Sevilla

  • Portero: Odisseas Vlachodimos
  • Defensas: Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo
  • Mediocampistas: Lucien Agoumé, Youssouf Fofana, Miguel Ángel Sierra y Jon Guridi
  • Delanteros: Félix Correia y Lucas Stassin
FC Barcelona debutó en su cancha con victoria en partido pendiente
FC Barcelona defiende el liderato de LaLiga (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

FC Barcelona

Hora y canal del partido Sevilla vs FC Barcelona en la Jornada 7 de La Liga

Levante vs FC Barcelona juegan en la Jornada 5 de LaLiga: Domingo 13 de septiembre 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: Sevilla vs FC Barcelona
  • Fase: Jornada 7
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
  • Transmisión: SKY Sports