Sevilla vs FC Barcelona chocan en la Jornada 7 de LaLiga. El pronóstico es triunfo culé en la cancha del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sevilla vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de LaLiga

El pronóstico del partido Sevilla vs FC Barcelona es victoria 1-2 del equipo visitante en la Jornada 7 de la LaLiga.

Pronóstico:<b> Sevilla 1-2 FC Barcelona</b>

Sevilla vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Sevilla vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 7 de LaLiga.

Sevilla

Portero: Odisseas Vlachodimos

Defensas: Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo

Mediocampistas: Lucien Agoumé, Youssouf Fofana, Miguel Ángel Sierra y Jon Guridi

Delanteros: Félix Correia y Lucas Stassin

FC Barcelona defiende el liderato de LaLiga (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Eric García, Pau Cubarsí, João Cancelo

Mediocampistas: Rodri, Pedri, Fermín López

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon

Hora y canal del partido Sevilla vs FC Barcelona en la Jornada 7 de La Liga

Levante vs FC Barcelona juegan en la Jornada 5 de LaLiga: Domingo 13 de septiembre 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.