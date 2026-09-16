Atlético de Madrid vs Osasuna continuaron con la actividad de la Jornada 6 de LaLiga, en un partido que terminó con triunfo de los colchoneros con marcador de 4-0.

Tras la victoria en la Jornada 6, el Atlético de Madrid llegó a 13 puntos en el tercer lugar de LaLiga.

Con el descalabro, Osasuna se quedó en 7 puntos en el lugar 11 del torneo español.

Marcador final: Atlético de Madrid 4-0 Osasuna

Atlético de Madrid vs Osasuna: Así se definió el partido de la Jornada 6 de LaLiga

El partido de la Jornada 6 de LaLiga Atlético de Madrid vs Osasuna tardó poco más de veinte minutos para inclinarse a favor del equipo colchonero.

Una vez con la ventaja en el marcador, el Atlético de Madrid no tuvo problemas para conseguir su quinta victoria en LaLiga.

Así llegaron los goles que definieron el partido Atlético de Madrid vs Osasuna:

Minuto 24: Gol de Jonathan David (Atlético de Madrid 1-0 Osasuna)

Minuto 54: Gol de Lee Kang-in (Atlético de Madrid 2-0 Osasuna)

Minuto 63: Gol de Robin Lee Normand (Atlético de Madrid 3-0 Osasuna)

Minuto 82: Gol de Álex Baena (Atlético de Madrid 4-0 Osasuna)

Jonathan David abrió el marcador a favor del Atlético de Madrid

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético de Madrid y Osasuna en LaLiga?

El Atlético de Madrid volverá a jugar en LaLiga el domingo 20 de septiembre recibiendo al Real Madrid, como parte de la Jornada 7 de la competencia.

Osasuna, por su parte, volverá a la cancha el sábado 19 de septiembre como anfitrión del Rayo Vallecano.