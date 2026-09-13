Real Sociedad vs Atlético de Madrid cerraron la actividad dominical de la Jornada 5 de LaLiga 2026-2027, en un partido que terminó con triunfo de los colchoneros en la cancha de Anoeta.

Atlético de Madrid no tuvo un partido sencillo en la cancha de la Real Sociedad, pero tras la victoria llegó a 10 puntos en el cuarto lugar de LaLiga.

Real Sociedad se quedó en 7 puntos en el lugar 11 del torneo español.

Marcador final: Real Sociedad 0-3 Atlético de Madrid

Real Sociedad no pudo sumar en su cancha

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: Así se definió el partido de la Jornada 6 de LaLiga

El partido de la Jornada 5 de LaLiga Real Sociedad vs Atlético de Madrid fue un duelo estratégico en el que los visitantes tardaron en imponer condiciones.

El partido en San Sebastián tuvo un momento de luz al minuto 60, cuando Koke se convirtió en el décimo jugador con más partidos en Primera División de LaLiga, al llegar a la cifra 524 juegos.

Así llegaron los goles que definieron el partido Real Sociedad vs Atlético de Madrid:

Minuto 84: Gol de Alejandro Grimaldo (Real Sociedad 0-1 Atlético de Madrid)

Minuto 90: Gol de Jonathan Davis (Real Sociedad 0-2 Atlético de Madrid)

Minuto 90+5: Gol de Giuliano Simeone (Real Sociedad 0-3 Atlético de Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar Real Sociedad vs Atlético de Madrid en LaLiga?

El Atlético de Madrid volverá a jugar en LaLiga el miércoles 16 de septiembre recibiendo al Osasuna, como parte de la Jornada 6 de la competencia.

Real Sociedad, por su parte, ya jugó su partido de la Jornada 6, por lo que volverá a la cancha hasta la fecha 7 ante Valencia, el domingo 20 de septiembre.