Atlético de Madrid 2-0 Málaga fue el marcador en el cierre de la Jornada 1 de LaLiga, este miércoles 19 de agosto en el Estadio Metropolitano.

Sin Julián Álvarez, quien no fue convocado por Diego Simeone para el partido ante Málaga, el Atlético de Madrid logró superar su primer reto en LaLiga.

Con su victoria, el Atlético de Madrid se ubicó entre los cuatro mejores equipos de LaLiga.

Así se definió el partido a favor del Atlético de Madrid sobre el Málaga

Conseguir el triunfo en la Jornada 1 de LaLiga no fue tan sencillo para el Atlético de Madrid, que tardó más de medio tiempo para abrir el marcador ante el Málaga.

El coreano Kang-in Lee fue el héroe del Atlético de Madrid al anotar el primer gol tras realizar una gran jugada individual.

Goles en el partido Atlético de Madrid vs Málaga:

Minuto 70: Gol de Kang-in Lee para poner el Atlético de Madrid 1-0 Málaga

Minuto 85: Gol de Álex Baena para sellar el triunfo del Atlético de Madrid 2-0 Málaga

Kang-in Lee fue el autor del primer gol del Atlético de Madrid (@Atleti)

¿Cuándo vuelve a jugar el Atlético de Madrid en LaLiga?

El Atlético de Madrid volverá a la actividad en la Jornada 2 de LaLiga, el domingo 23 de agosto.

El equipo colchonero repetirá como local ante el Villarreal en la Jornada 2 del torneo español.