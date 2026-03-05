Athletic vs FC Barcelona se verán las caras en la Jornada 27 de LaLiga, el sábado 7 de marzo. El pronóstico marca victoria del equipo blaugrana con marcador de 3-1.
FC Barcelona busca quedarse con el liderato de LaLiga por encima del Real Madrid, que se encuentra cuatro puntos debajo del cuadro de Hansi Flick.
Athletic vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de LaLiga
FC Barcelona no puede dejar ir puntos ante equipos como Athletic, así que, el pronóstico es que el equipo blaugrana gane 3-1 en el Estadio de San Mamés.
- Pronóstico: Athletic 1-3 FC Barcelona
Athletic vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones de la visita del FC Barcelona a la cancha del Athletic en la Jornada 27 de LaLiga.
Athletic
- Portero: Álex Padilla
- Defensas: Aitor Paredes, Laporte, Dani Vivian y Yuri
- Mediocampistas: Oihan Sancet, Jauregizar, Rego, Williams y Berenguer
- Delantero: Guruzeta
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Cubarsí, Gerard Martin, Koundé y Cancelo
- Mediocampistas: Fermín López, Marc Bernal y Pedri
- Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres
Athletic vs FC Barcelona: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 27 de LaLiga
Athletic vs FC Barcelona se enfrentarán en la Jornada 27 de LaLiga. La cita es el sábado 7 de marzo a las 14 horas por Sky Sports.
- Partido: Athletic vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 26
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de San Mamés
- Transmisión: Sky Sports
¿Cómo llegan Athletic y FC Barcelona a la Jornada 27 de LaLiga?
Con 64 puntos, FC Barcelona terminó como líder de la tabla general de LaLiga.
En la Jornada 26, FC Barcelona goleó 4-1 al Villarreal.
Athletic llega al juego contra FC Barcelona tras empatar 1-1 con Rayo Vallecano en la Jornada 26 de LaLiga.
El equipo rival de los blaugranas se quedó con 35 puntos en el noveno lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar si quiere seguir escalando posiciones.