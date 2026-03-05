Athletic vs FC Barcelona se verán las caras en la Jornada 27 de LaLiga, el sábado 7 de marzo. El pronóstico marca victoria del equipo blaugrana con marcador de 3-1.

FC Barcelona busca quedarse con el liderato de LaLiga por encima del Real Madrid, que se encuentra cuatro puntos debajo del cuadro de Hansi Flick.

Athletic vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de LaLiga

FC Barcelona no puede dejar ir puntos ante equipos como Athletic, así que, el pronóstico es que el equipo blaugrana gane 3-1 en el Estadio de San Mamés.

Pronóstico: Athletic 1-3 FC Barcelona

Athletic vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones de la visita del FC Barcelona a la cancha del Athletic en la Jornada 27 de LaLiga.

Athletic

Portero: Álex Padilla

Defensas: Aitor Paredes, Laporte, Dani Vivian y Yuri

Mediocampistas: Oihan Sancet, Jauregizar, Rego, Williams y Berenguer

Delantero: Guruzeta

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Cubarsí, Gerard Martin, Koundé y Cancelo

Mediocampistas: Fermín López, Marc Bernal y Pedri

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona. (Joan Monfort / AP)

Athletic vs FC Barcelona: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 27 de LaLiga

Athletic vs FC Barcelona se enfrentarán en la Jornada 27 de LaLiga. La cita es el sábado 7 de marzo a las 14 horas por Sky Sports.

Partido: Athletic vs FC Barcelona

Fase: Jornada 26

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de San Mamés

Transmisión: Sky Sports

¿Cómo llegan Athletic y FC Barcelona a la Jornada 27 de LaLiga?

Con 64 puntos, FC Barcelona terminó como líder de la tabla general de LaLiga.

En la Jornada 26, FC Barcelona goleó 4-1 al Villarreal.

Athletic llega al juego contra FC Barcelona tras empatar 1-1 con Rayo Vallecano en la Jornada 26 de LaLiga.

El equipo rival de los blaugranas se quedó con 35 puntos en el noveno lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar si quiere seguir escalando posiciones.