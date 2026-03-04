Celta de Vigo vs Real Madrid se verán las caras en la Jornada 27 de LaLiga, el viernes 6 de marzo de 2026. El pronóstico marca victoria del equipo merengue con marcador de 1-0.

Real Madrid busca seguir peleando el liderato de LaLiga con el FC Barcelona, que se encuentra a cuatro puntos por arriba del cuadro de Álvaro Arbeloa.

Celta de Vigo vs Real Madrid: Pronóstico del partido de LaLiga

Real Madrid no puede dejar ir puntos ante equipos como Celta de Vigo, así que, el pronóstico es que el equipo merengue gane 1-0 en el Estadio Abanca Balaídos.

Pronóstico: Celta de Vigo 0-1 Real Madrid

Celta de Vigo vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones de la visita del Real Madrid a la cancha del Celta de Vigo en la Jornada 27 de LaLiga.

Celta de Vigo

Portero: Radu

Defensas: Starfelt, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carreira y Javi Rueda

Mediocampistas: Moriba, Román y Fer López

Delanteros: Swedberg y Borja Iglesias

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Tchouameni, Rüdiger, Carreras y Trent

Mediocampistas: Valverde, Camavinga, Arda Güler y Brahim Diaz

Delanteros: Vinícius Jr. y Gonzalo

Celta de Vigo vs Real Madrid: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 27 de LaLiga

La Jornada 27 de LaLiga inicia el viernes 6 de marzo con el partido Celta de Vigo vs Real Madrid. Sky Sports transmite a las 14 horas.

Partido: Celta de Vigo vs Real Madrid

Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026

Fase: Jornada 27

Torneo: LaLiga

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Abanca Balaídos

Transmisión: Sky Sports

Celta de Vigo vs Real Madrid: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 27 de LaLiga?

Real Madrid llega al partido de la Jornada 27 de LaLiga obligado a ganar los tres puntos en la cancha del Celta de Vigo, luego de caer en casa con Getafe en su anterior partido.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se alejaron cuatro puntos del FC Barcelona, líder de LaLiga con 64 puntos.

Celta de Vigo, por su parte, ganó al Girona para alcanzar los 40 puntos en el lugar 6 de LaLiga de España.