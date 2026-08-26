Atlas hizo oficial la incorporación del defensor argentino Adonis Frías, quien llega para reforzar la zaga y aportar experiencia en la nueva etapa bajo la dirección técnica de Hernán Crespo.

El futbolista sudamericano de 28 años de edad ocupará la plaza de extranjero que dejó Gustavo Ferrareis y se reencontrará con Hernán Crespo, con quien conquistó la Copa Sudamericana 2020 en Defensa y Justicia.

Adonis Frías ya conoce la Liga MX tras su paso por León, donde fue parte del plantel campeón de la Concachampions frente al LAFC.

Atlas hace oficial el fichaje del argentino Adonis Frías. (@AtlasFC)

Adonis Frías se reencontrará con Hernán Crespo en el Atlas

Adonis Frías comenzó su carrera profesional precisamente con Defensa y Justicia, donde debutó en 2020. Rápidamente se ganó un lugar en el equipo y fue parte de una generación que hizo historia para la institución.

Bajo las órdenes de Hernán Crespo, Adonis Frías integró el plantel que conquistó la Copa Sudamericana 2020, primer título internacional de Defensa y Justicia. Posteriormente, el equipo argentino también consiguió la Recopa Sudamericana, consolidando una de las etapas más exitosas en la historia del club.

Su llegada al conjunto tapatío también representa un reencuentro especial con Hernán Crespo.

“Contrato firmado y número asignado. Felices de que seas nuevo miembro de esta familia, Adonis. ¡Bienvenido!“. Atlas a través de sus redes sociales.

Adonis Frías fichó con el Atlas. (@AtlasFC)

Adonis Frías ya conoce a la Liga MX

En 2023, Adonis Frías dio el salto al futbol mexicano para incorporarse al León en la Liga MX, donde conquistó un título.

Con los Esmeraldas vivió una etapa destacada, especialmente en el ámbito internacional, pues formó parte del plantel que conquistó la Concachampions tras vencer al LAFC en la final.