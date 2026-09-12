Rayados vs Tigres juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-2 a favor de los locales. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayados vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Rayados 3-2 Tigres es el pronóstico en el Estadio BBVA, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: Rayados 3-2 Tigres.

Rayados vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Tigres, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús “Tecatito” Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos

Delantero: Diego Rossi

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Jesús Angulo y Vladimir Loroña

Mediocampistas: Rômulo Zwarg, César Araújo, Juan Brunetta, Diego Lainez y Ángel Correa

Delanteros: Rodrigo Aguirre

Rayados vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX

Rayados vs Tigres se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas por Canal 5 y TUDN.