Rayados vs Tigres juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-2 a favor de los locales. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayados vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Rayados 3-2 Tigres es el pronóstico en el Estadio BBVA, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: Rayados 3-2 Tigres.
Rayados vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Tigres, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús “Tecatito” Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos
- Delantero: Diego Rossi
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Jesús Angulo y Vladimir Loroña
- Mediocampistas: Rômulo Zwarg, César Araújo, Juan Brunetta, Diego Lainez y Ángel Correa
- Delanteros: Rodrigo Aguirre
Rayados vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX
Rayados vs Tigres se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas por Canal 5 y TUDN.
- Partido: Rayados vs Tigres
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5 y TUDN