Pumas vs León chocan en la Jornada 7 de la Liga MX. Jueves 10 de septiembre a las 21:00 horas por Canal 5, ViX y TUDN.

Partido: Pumas vs León

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Pumas vs León: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El jueves 10 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga MX con el partido Pumas vs León.

Pumas vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El partido Pumas vs León podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX y TUDN.

Partido: Pumas vs León

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

¿Cómo van Pumas y León en la Liga MX?

Pumas suma 8 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es onceavo lugar de la competencia.

Por su parte, León tiene 10 puntos en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del torneo.