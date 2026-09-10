Pumas vs León chocan en la Jornada 7 de la Liga MX. Jueves 10 de septiembre a las 21:00 horas por Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Pumas vs León
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN
Pumas vs León: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?
El jueves 10 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga MX con el partido Pumas vs León.
Pumas vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?
El partido Pumas vs León podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Pumas vs León
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN
¿Cómo van Pumas y León en la Liga MX?
Pumas suma 8 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es onceavo lugar de la competencia.
Por su parte, León tiene 10 puntos en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del torneo.