Un estudio encontró que existe un vínculo entre jugar en la NFL y una enfermedad cerebral.

El análisis fue publicado este martes 25 de agosto en el British Medical Journal y presenta datos reveladores.

Así se realizó el estudio que encontró relación entre jugar en la NFL y una enfermedad cerebral

De acuerdo con la investigación, 1 de 4 (25%) de jugadores de la NFL muertos entre 2016 y 2021 padecía encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad cerebral degenerativa.

El reporte indica que, de los 878 jugadores que disputaron tan solo un partido de la NFL y fallecieron en esos seis años, cerca 25% tenía CTE.

Desafortunadamente, el CTE solo se puede diagnosticas cuando una persona muere.

Por ello, los especialistas realizaron el estudio a partir de cerebros donados entre 2008 y 2021 por los mismos deportistas o sus familiares.

NFL (Doug Benc / AP)

Al analizar dichos cerebros de jugadores de NFL se halló que un 93% tenían CTE.

Según el Dr. Daniel Daneshvar, el autor principal del estudio, aunque hay prevalencia de CTE del 97%, esta se sitúa en un “punto intermedio”.

Por su parte la NFL lanzó un comunicado en el que puntualizó que “se esfuerza por hacer que el fútbol americano sea más seguro”.

La liga argumentó que también realiza la implementación de estrategias para disminuir las conmociones cerebrales e impacto en la cabeza de sus jugadores.

Jugadores de NFL con CTE también pueden presentar demencia, revela estudio

La investigación difundida en el British Medical Journal también revisó el vínculo entre la CTE y la demencia.

Encontrando que más del 90% de muestras de la Etapa IV del CTE también presentaban demencia en su diagnóstico.

De acuerdo con los especialistas, el principal factor predictivo de CTE es la fuerza que se acumula por lo golpes en la cabeza.

No obstante, dicho riesgo puede disminuirse evitando contactos en entrenamientos.