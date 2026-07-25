Erling Haaland fue uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026, torneo en el que su calidad fue aplaudida e inspiró divertidos memes que lo sorprendieron.

A través de un video en YouTube, Erling Haaland, quien está de vacaciones a bordo de un yate, reaccionó a los memes, parodias y contenidos generados por fanáticos en las redes sociales sobre su persona.

Las creativas ediciones incluyen desde montajes de su rostro en dinosaurios y cebollines, hasta trapeadores con su característico peinado rubio, además de personas en la vida real que guardan un sorprendente parecido físico con él.

Erlin Haaland reacciona a un meme inspirado en él (captura de pantalla)

¿Qué dijo Erling Haaland acerca de los memes que protagoniza por el Mundial 2026?

Un sonriente y sorprendido Erling Haaland, comentó en citado video que hay que tomarse las cosas con humor, entre ellos los memes atraparon su atención.

“La vida ha cambiado, digámoslo de esa forma... pero en el buen sentido. A veces la gente se toma las cosas demasiado personales, pero los memes han sido simplemente increíbles, irreales. Hay que tomarse las cosas con humor y reírse” Erling Haaland, futbolista noruego

Orgullo noruego y furor por las ediciones con inteligencia artificial

Erling Haaland también habló sobre los videos generados con inteligencia artificial que retratan a la selección de Noruega con temática vikinga conquistando estadios y navegando en embarcaciones tradicionales.

Haaland destacó que la estética vikinga encaja de forma natural con el equipo y ayuda a llamar la atención internacional sobre Noruega como potencia futbolística emergente.

Erling Haaland en un meme poderoso (captura de pantalla)

Haaland aclara confusión sobre Tom Holland

En el video publicado por Erling Haaland, uno de los puntos clave fue la aclaración sobre el mediático episodio con el actor británico Tom Holland.

Y es que se hizo viral que Erling Haaland habría ignorado a Tom Holland por “no saber quién era”.

El futbolista noruega aclaró lo sucedido y leyó el mensaje privado recibido en Instagram el 23 de mayo de 2021.

“Hola amigo, acabo de ver que estás en Mónaco. Si quieres tomar algo o hacer algo, avísame. Y por favor, ven a unirte a los Spurs” Erling Haaland, futbolista noruego

Haaland explicó que su comentario previo sobre no ver las películas de Spider-Man fue una broma que los medios sacaron de contexto, haciéndolo parecer grosero o arrogante.

Entonces, le envió un mensaje directo al actor disculpándose y aclarando que nunca fue su intención ignorarlo.

Sobre la invitación a fichar por el Tottenham, el delantero comentó entre risas: “No estoy muy seguro sobre ir a los Spurs en este momento, ¡pero quién sabe en el futuro!”.