El PSG venció al Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales por 5-4 para así tener un pie y medio para llegar a la final de la Champions League 2026.

Marcador final partido de ida de las semifinales de la Champions League: PSG 5-4 Bayern Múnich

¿Cómo fue el triunfo del PSG vs Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales de Champions League?

El PSG derrotó al Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League 2026.

Así fueron los goles de la victoria del PSG sobre el Bayern Múnich:

Minuto 24: Gol de Kvaratskhelia

Minuto 33: Gol de Joao Neves

Minuto 50: Gol de Dembélé

Minuto 56: Gol de Kvaratskhelia

Minuto 58: Gol de Dembélé

PSG derrota al Bayern Múnich y está cerca de llegar a la final de la Champions League. (Christophe Ena / AP)

PSG cerca de jugar la final de la Champions League; Arsenal o Atlético de Madrid serían sus rivales

PSG ganó la ida de las semifinales de la Champions League por un marcador de 5-4 al Bayern Múnich, por lo que tiene un pie y medio en la final del torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

El posible rival del actual campeón de la Champions League saldrá del duelo entre Arsenal y Atlético de Madrid, quienes tendrán su primer partido de semifinales este miércoles 29 de abril.

¿Cuándo jugarán el PSG y el Bayern Múnich la semifinal de vuelta de la Champions League?

PSG y Bayern Múnich jugarán la vuelta de las semifinales de la Champions League el próximo miércoles 6 de mayo de 2026.

El partido entre PSG y Bayern Múnich se llevará a cabo a las 13 horas, tiempo del centro de México, en el Allianz Arena.