Slavia Praga vs Arsenal se midieron el miércoles 4 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 1-2.
Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Slavia Praga vs Arsenal.
Ahora, Slavia Praga suma 1 punto y es el lugar 34 de la fase de liga; mientras que Arsenal se ubica en el tercer lugar con 10 unidades logradas.
Marcador del partido: Slavia Praga 1-2 Arsenal.
Slavia Praga vs Arsenal: así se definió el partido de la Champions League
El partido Slavia Praga vs Arsenal, corresponde a la Jornada 4 de la Champions League.
Así fueron los goles del partido Slavia Praga vs Arsenal:
- Minuto 9: Gol de Noni Madueke (Arsenal)
- Minuto 38: Gol de Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Minuto 90: Gol de Wiktor Nowak (Slavia Praga)
¿Cuándo vuelven a jugar Slavia Praga y Arsenal en la Champions League?
Slavia Praga y Arsenal regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.
Slavia Praga recibe al Villarreal el 25 de noviembre, mientras que Arsenal enfrenta al Borussia Dortmund el 24 del mismo mes.