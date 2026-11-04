Slavia Praga vs Arsenal se midieron el miércoles 4 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 1-2.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Slavia Praga vs Arsenal.

Ahora, Slavia Praga suma 1 punto y es el lugar 34 de la fase de liga; mientras que Arsenal se ubica en el tercer lugar con 10 unidades logradas.

Marcador del partido: Slavia Praga 1-2 Arsenal.

Slavia Praga vs Arsenal: así se definió el partido de la Champions League

El partido Slavia Praga vs Arsenal, corresponde a la Jornada 4 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Slavia Praga vs Arsenal:

  • Minuto 9: Gol de Noni Madueke (Arsenal)
  • Minuto 38: Gol de Viktor Gyökeres (Arsenal)
  • Minuto 90: Gol de Wiktor Nowak (Slavia Praga)

¿Cuándo vuelven a jugar Slavia Praga y Arsenal en la Champions League?

Slavia Praga y Arsenal regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

Slavia Praga recibe al Villarreal el 25 de noviembre, mientras que Arsenal enfrenta al Borussia Dortmund el 24 del mismo mes.