Lens vs Como se midieron el miércoles 4 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 9-1 para el equipo dirigido por Cesc Fábregas.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Lens vs Como.

Ahora, Lens suma 3 puntos y es el lugar 33 de la fase de liga; mientras que Como se ubica en el cuarto lugar con 9 unidades logradas.

Marcador del partido: Lens 1-9 Como.

Lens vs Como: así se definió el partido de la Champions League

El partido Lens vs Como, corresponde a la Jornada 4 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Lens vs Como:

Minuto 7: Gol de Anastasios Douvikas (Como)

Minuto 32: Gol de Anastasios Douvikas (Como)

Minuto 40: Gol de Nico Paz (Como)

Minuto 47: Gol de Lucas da Cunha (Como)

Minuto 53: Gol de Marc Oliver Kemf (Como)

Minuto 57: Gol de Anastasios Douvikas (Como)

Minuto 62: Gol de Mattia Liberali (Como)

Minuto 65: Gol de Rubén Águilar (Lens)

Minuto 69: Gol de Martin Baturina (Como)

Minuto 90+2: Gol de Matteo Papaccioli (Como)

¿Cuándo vuelven a jugar Lens y Como en la Champions League?

Lens y Como regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

Lens recibe al Leipzig el 24 de noviembre, mientras que Como enfrenta al AEK el 24 del mismo mes.