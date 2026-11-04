Lens vs Como se midieron el miércoles 4 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 9-1 para el equipo dirigido por Cesc Fábregas.
Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Lens vs Como.
Ahora, Lens suma 3 puntos y es el lugar 33 de la fase de liga; mientras que Como se ubica en el cuarto lugar con 9 unidades logradas.
Marcador del partido: Lens 1-9 Como.
Lens vs Como: así se definió el partido de la Champions League
El partido Lens vs Como, corresponde a la Jornada 4 de la Champions League.
Así fueron los goles del partido Lens vs Como:
- Minuto 7: Gol de Anastasios Douvikas (Como)
- Minuto 32: Gol de Anastasios Douvikas (Como)
- Minuto 40: Gol de Nico Paz (Como)
- Minuto 47: Gol de Lucas da Cunha (Como)
- Minuto 53: Gol de Marc Oliver Kemf (Como)
- Minuto 57: Gol de Anastasios Douvikas (Como)
- Minuto 62: Gol de Mattia Liberali (Como)
- Minuto 65: Gol de Rubén Águilar (Lens)
- Minuto 69: Gol de Martin Baturina (Como)
- Minuto 90+2: Gol de Matteo Papaccioli (Como)
¿Cuándo vuelven a jugar Lens y Como en la Champions League?
Lens y Como regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.
Lens recibe al Leipzig el 24 de noviembre, mientras que Como enfrenta al AEK el 24 del mismo mes.