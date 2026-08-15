El Servicio Sismológico Nacional informó que hoy sábado 15 de agosto hubo un sismo de magnitud 4.3 que sacudió a Chiapas cerca de Pijijiapan.

El sismo se registró a las 09:56:38 horas, con epicentro localizado a 82 km al suroeste de la localidad de Pijijiapan, en el estado de Chiapas.

Tras el sismo en Pijijiapan, Chiapas no hay reportes de daños o afectados hasta el momento.

Así como tampoco hubo afectaciones en los servicios como energía eléctrica, agua potable o redes de comunicación en Pijijiapan.

Este sismo precede a otro que se dio por la noche del viernes 14 de agosto, según detalles del Sismológico Nacional el movimiento sísmico fue 4.7 en la misma zona.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 82 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 15/08/26 09:56:38 Lat 15.07 Lon -93.63 Pf 14 km pic.twitter.com/SddfBU1Duh — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 15, 2026

Autoridades en Chiapas recomienda estar atento a sismos en la zona

Tras los sismos en Pijijiapan, Chiapas autoridades del estado han pedido a la población estar atentos a los canales oficiales de difusión del Servicio Sismológico Nacional y de Protección Civil, tras los movimientos telúricos en la zona.

Con ello solicitaron a los habitantes seguir las recomendaciones de Protección Civil como mantener la calma y dirigirse a las zonas de menor riesgo en caso de sismo.

Mientras que el Sismológico Nacional mantiene el monitoreo en la zona de Chiapas, así como en todo el país en caso de sismo.