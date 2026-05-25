Javier “Chicharito” Hernández dejó un legado con su mítico número 14 y ahora lo cedió al futbolista de Chivas, Armando González para el Mundial 2026.

Chicharito hizo del número 14 un histórico tanto para la Selección Mexicana como para las Chivas, por lo que ahora le tocará a Armando González intentar igualar lo hecho por Javier Hernández.

¿Cómo fue el momento en el que Armando González recibió el 14 de Chicharito?

Chicharito publicó en sus redes sociales un video donde dejó en claro que Armando González continuará con el legado del número 14 de la Selección Mexicana.

“La 14 de México queda en las mejores manos”, escribió Chicharito en la publicación que hizo sobre la entrega del mítico número hacia la Hormiga González.

En el video que compartió Chicharito se observan algunos momentos que marcaron la carrera del ex de Chivas como los goles que le hizo a Francia y a Croacia en las Copas del Mundo.

Posteriormente, aparece la Hormiga frente a Javier Hernández y el ex del Real Madrid le entrega el jersey con el número 14 y el nombre “A. González” grabado en la espalda de la playera.

Armando González recibe el número 14 que hizo histórico Chicharito. (especial)

¿Cuándo estrenará la 14 Armando González?

Armando González podría debutar con el número 14 en el próximo partido amistoso de México previo al inicio del Mundial 2026.

El próximo partido de México será contra Australia el sábado 30 de mayo, por lo que Armando González podría estrenar el jersey con el número 14 en dicho encuentro.