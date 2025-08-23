Tijuana y Chivas se enfrentaron el viernes 22 de agosto en el Estadio Caliente. Fue un partidazo que dejó muchas emociones, remontadas y el golazo de Efraín Álvarez.

Una de las figuras de Chivas fue Efraín Álvarez que marcó un golazo, y puso la piedra que el empate agónico de su equipo en un Estadio Caliente que le hizo honor a su nombre.

Aunque también se debe decir que el Rebaño no logra levantar en la Liga MX. Es cierto que rescató un punto, pero no fue suficiente, pues sigue en la parte baja de la tabla.

Tan solo Querétaro y Puebla están por debajo, y es que en 5 partidos, solo ha ganado, un empate y 3 derrotas, lo que significan 4 puntos.

¡Apaga la luz y vámonos! Así se vio el descomunal gol de Efraín Álvarez desde las gradas del Estadio Caliente

Como vimos, Chivas y Tijuana se enfrentaron en el Estadio Caliente. Los locales fueron muy superiores durante casi todo el partido, incluso, en el minuto 70 lo ganaban 3 a 0.

La Hormiga González ponía el de la honra para Chivas, hasta que apareció la genialidad de Efraín Álvarez. El recién llegado tomó la pelota para un tiro libre frontal lejano, y la puso en el ángulo.

La ilusión le regresaba a la afición del Rebaño que en el 90 lo empató gracias a la anotación del Piojo Alvarado. 3 a 3 terminó el partidazo.

El rendimiento de Efraín Álvarez con Chivas

Efraín Álvarez llegó a Chivas como uno de los flamantes fichajes de este Apertura 2025. Después de su gran rendimiento con Tijuana llamó la atención de varios equipos, pero fue el mexicanísimo el que lo ganó.

Apenas lleva 5 partidos, Efraín Álvarez, por lo que aún no se puede medir completamente el nivel mostrado. De cualquier forma, en estos encuentros ha jugado pocos minutos con Chivas, aunque ya puede presumir de un gol. También se debe decir que sigue en un proceso de adaptación.