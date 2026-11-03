Anthony Gordon recordó entre risas su momento viral con Javier Aguirre en los octavos de final del Mundial 2026.

Esa fue una gran interacción. Creo que a la gente realmente le gustó. Se hizo viral, creo. Así que fue muy divertido. No hubo mala intención, solo una broma en el momento. Y lo que hizo aún mejor fue, como dije, que había tanta tensión, presión, animosidad en el partido. Y luego él hace un chiste en la banda como si estuviéramos jugando en el parque. Fueron momentos muy buenos, muy divertidos. Y sí, parece ser muy buen tipo. Anthony Gordon, futbolista inglés

Durante una conferencia previo a la jornada de la Champions League, el atacante del FC Barcelona y seleccionado inglés habló del ahora entrenador del Valencia, a quien enfrentará próximamente en la Liga Española.

Resaltó su momento y se dijo dispuesto a firmarle a Javier Aguirre lo que “quisiera”, luego de que “El Vasco” declarara que le gustaría el futbolista le firmara una foto para sus nietos.

Anthony Gordon (Stephanie Scarbrough / AP Photo/Stephanie Scarbrough)

Anthony Gordon recuerda momento viral con Javier Aguirre y el partido contra México

Anthony Gordon también habló del partido México vs Inglaterra que se jugó en el Estadio Banorte como parte de los octavos de final del Mundial 2026.

El delantero calificó el encuentro como “el mejor” de su vida por todo lo que se disputó y el ambiente que se vivió en el recinto futbolístico de CDMX, donde al final Inglaterra se impuso 3-2 en el marcador.

Lo recuerdo muy bien...Para mi ese partido sigue siendo el mejor de mi vida. En ese contexto, con toda la presión que había en el partido, tanta emoción. Había muchísimo ruido sobre la altura, el estadio, la atmósfera. Sigue siendo lo más ruidoso que creo haber escuchado cuando cantaron el himno nacional. Así que eso me impactó muchísimo. Creo que la forma en que ganamos, con diez jugadores. La forma en que forcé el penalti cuando teníamos diez jugadores, había mucha emoción de por medio. Esto quedará conmigo para siempre. Anthony Gordon, futbolista inglés

Además de las emociones que dejó el México vs Inglaterra entre los dos equipos, el momento de Anthony Gordon y Javier Aguirre se popularizó en redes.

Todo ocurrió cuando el entonces director de la Selección Mexicana aprovechó que Anthony Gordon estaba cerca de la banda para decirle “fuck you”.

La situación causó risa entre los involucrados y toda la afición.