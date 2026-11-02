Jude Bellingham se deja ver en calzones, literalmente. La estrella del Real Madrid, protagoniza la nueva campaña de ropa interior de Calvin Klein.

El futbolista -de 23 años- es el rostro de la nueva línea “Icon Cotton Stretch”, que incluye bóxers trunks, el nuevo modelo Shine Trunk y calzoncillos tipo brief.

Su definido pero musculoso cuerpo fue apreciado y capturado por la lente del fotógrafo Oliver Hadlee Pearch, con quien se reunió en Madrid el pasado mes de agosto.

Días atrás, Calvin Klein dio un adelanto de “Icon Cotton Stretch”. Mostró algunos fotografías de las nuevas prendas, pero se encargó de ocultar el rostro del modelo. Fans no tardaron en adivinar de quién se trataba.

Jude Bellingham protagoniza campaña de ropa interior de Calvin Klein

Esta es la primera colaboración de Jude Bellingham con Calvin Klein; sin embargo, no es su debut como modelo de ropa interior. Anteriormente, en 2024, posó para SKIMS, la marca de Kim Kardashian.

Al respecto, Bellingham comentó haber disfrutado mucho durante la realización de la campaña.

Mediante un comunicado dijo estar satisfecho con el concepto, pero sobre todo con la idea de que “la confianza comienza por sentirse cómodo con uno mismo”.

“Calvin Klein es una marca tan icónica que fue fantástico poder plasmar esa idea a mi manera”, destacó. Jude Bellingham. Futbolista

La nueva campaña fue presentada este lunes 2 de noviembre y ya puede verse en el sitio web oficial de la marca estadounidense así como en las redes sociales de ésta.

Incluso, el deportista compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, plataforma donde le están lloviendo los piropos:

“Amor, no me apuntes. Me dejo robar. Tranquilo”, “Gracias”, “Qué buen día para estar viva”, “Mi amor, no te di permiso para que provoques de esa manera”, “Eres perfecto”, expresan sus seguidores.

Por supuesto, acá te compartimos el video de la nueva campaña de ropa interior: