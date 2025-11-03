Ya es oficial, Lamine Yamal y Nikci Nicole ya no están juntos. Se ha dicho que se debe a una infidelidad del futbolista con Anna Gegnoso. Veamos quién es la modelo italiana.

Lamine Yamal ha estado en medio de la polémica desde hace varias semanas. Tanto dentro como fuera de la cancha. Incluso desde antes de su relación con Nicki Nicole, su inicio de temporada ha sido movido.

Se podría decir que todo comenzó desde la fiesta de su cumpleaños 18. Y es que no solo echó la casa por la ventana, con invitados de lujo y una gran celebración.

Sino que también fue acusado de llevar gente de baja estatura, con enanismo, y haberlos discriminado, además de ‘usarlos’ como espectáculo. Al final, tuvo que pagar una buena cantidad de dinero.

Anna Gegnoso, la modelo italiana de 20 años con la que Lamine Yamal le habría sido infiel a Nicki Nicole

Antes de ver cómo fue la supuesta infidelidad de Lamine Yamal y Nicki Nicole, veamos quién es Anna Gegnoso. Primero, se debe decir que el futbolista y la modelo ya se conocen de hace tiempo, 2024.

En diciembre del año pasado, Lamine Yamal y Anna Gegnoso salieron. El entorno del jugador del Barcelona dijo que eran amigos y hasta ahí quedó.

Anna Gagnoso es una modelo, influencer, italiana de 20 años. A su corta de edad ha trabajado con marcas importantes, pues tiene 700 mil seguidores en IG y 1.7 millones en TikTok.

Sin duda, su momento de más fama es ahora, ya que sus seguidores han aumentado de gran manera.

¿Qué pasó entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Del inicio a su ruptura

La historia entre Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzó poco después de la fiesta ya vista. Se dice que la cantante besó al futbolista en la celebración.

De un momento a otro, comenzaron a subir historias en donde se les veía a Lamine Yamal y Nicki Nicole juntos. Se creía que hasta ahí iba a llegar, pero no.

Cada vez habían más fotos y videos. La cantante iba a los partidos del Barcelona e incluso, llevaba al jugador a sus entrenamientos. Sin embargo, hace una semana, después del Clásico, Yamal fue a Italia y se dice que se le vio entrar al Hotel Armani con Anna Gagnoso. Esto mientras Nicki se encontraba en Argentina.

Finalmente, el delantero habló con un periodista para aclarar que ya se separaron, pero que no hubo una infidelidad. Incluso llevaban días de haber terminado la relación.