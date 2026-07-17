Guido Pizarro, entrenador de Tigres, confirmó que el delantero argentino Ángel Correa ha tomado la decisión de dejar al equipo para fichar con River Plate.

Tigres perdió en la Jornada 1 ante Tijuana y está apunto de quedarse sin Ángel Correa, quien sueña con volver a su país con River Plate.

Avanza la negociación para la salida de Ángel Correa a River Plate

La salida de Ángel Correa de Tigres para jugar con River Plate está cerca de concretarse, y tras las derrota felina en Tijuana, Guido Pizarro confirmó que la negociación va adelantada.

Pizarro señaló que tanto él como Tigres respetan la decisión del futbolista Ángel Correa de no continuar en la institución.

“El estatus está como lo dije entre semana. Se está negociando y él tomó la decisión. El mercado está abierto, estamos analizando las posibles incorporaciones” Guido Pizarro, DT de Tigres

Ángel Correa volverá a su país para jugar con el River Plate (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Ángel Correa pidió salir de Tigres para jugar con River Plate

Ángel Correa fue quien solicitó su salida de Tigres para jugar en River Plate, y no viajó con el plantel a Tijuana para el partido de la Jornada 1 del Apertura 2026.

En ese sentido, Tigres habría bajado sus pretensiones y se presume que la transferencia será por cerca de 13 millones de dólares.

Correa ya se despidió de sus compañeros, pero la operación no se ha cerrado porque Tigres aún está a la espera de que River Plate concrete el depósito correspondiente.

Así, Ángel Correa se irá de Tigres tras un año y con un contrato vigente hasta 2030.