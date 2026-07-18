A unas cuantas horas de haber denunciado que recibió cientos amenazas ante las versiones sobre la salida de Ángel Correa a River Plata, Sabrina di Marzo eliminó su Instagram.

Así se puede confirmar debido a que al realizar una revisión del perfil de la esposa de Ángel Correa, hasta la tarde del 17 de julio no se arroja ningún resultado en la red social.

Cabe destacar que Sabrina di Marzo eliminó su Instagram tras acusar que había recibido amenazas contra ella y su familia, por la presunta salida de Ángel Correa de Tigres.

Esposa de Ángel Correa elimina su Instagram tras recibir amenazas

Las versiones sobre el posible futuro de Ángel Correa en la liga argentina, han provocado la molestia de los aficionados de Tigres que no están de acuerdo con la salida del delantero.

Lo anterior habría motivado una oleada de ataques contra el propio atacante campeón del mundo y su entorno familiar, pues su esposa, Sabrina Di Marzo, denunció haber recibido amenazas.

Sin embargo, a unas cuantas horas de que tomó la decisión hacer públicas sus acusaciones en torno a las amenazas contra ella y sus hijas, Sabrina Di Marzo eliminó su cuenta de Instagram.

Ángel Correa (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Hasta el cierre de esta nota se desconocen los motivos oficiales debido a los cuales la esposa de Ángel Correa tomó la decisión de suspender su perfil en la plataforma, pero todo apunta que fue por las mismas amenazas.

De la misma forma, tampoco se sabe si luego de acusar ser víctima de cientos de amenazas, Sabrina Di Marzo acudió ante alguna autoridad para denunciar formalmente los hechos.

Esposa de Ángel Correa acusó amenazas

La novela entre los Tigres de Nuevo León, el River Plate y Ángel Correa, sigue dejando capítulos empañados de opacidad y falta de claridad entre todas las partes involucradas.

Lo anterior debido a que mientras compañeros del delantero ya adelantaron que sí va a dejar a la escuadra universitaria, desde las directivas de los planteles aún no hay pronunciamientos oficiales.

Entretanto, por la que ya es considerada como una salida inminente, la esposa de Ángel Correa acusó que estuvo recibiendo numerosas amenazas para ella, su pareja e incluso sus hijas.

Ante ello, Sabirna Di Marzo hizo un llamado para que se detengan las amenazas e insultos, pues resaltó que todo debe tener un límite, en especial cuando hay de por medio 3 niñas de 10, 5 y 3 años.