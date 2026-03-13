América vs Mazatlán: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX.

América vs Mazatlán juegan el domingo 15 de marzo en la Jornada 11 de Liga MX. Pronóstico 3-2 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Mazatlán: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido América vs Mazatlán es victoria para los azulcremas por marcador 3-2 en la Jornada 11 de la Liga MX.

Pronóstico: América 3-2 Mazatlán

América vs Mazatlán: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Mazatlán, que se jugará en la Jornada 11 de Liga MX.

América

Portero: Cota

Defensas: Borja, Cáceres, Reyes y Mejía

Mediocampistas: Dourado, Rodríguez, Sánchez y Zendejas

Delanteros: Veiga y Salas

Mazatlán

Portero: Rodríguez

Defensas: Díaz, Merolla, Almada y Ovalle

Mediocampistas: Teodora da Silva, Zaleta, Godínez y Bárcenas

Delanteros: Santos y Rubio

América vs Mazatlán: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

América vs Mazatlán se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga MX. El partido es el domingo 15 de marzo de 2026 y será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.

Partido: América vs Mazatlán

Fase: Jornada 11

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

¿Cómo llegan América y Mazatlán al partido de la Jornada 11 de la Liga MX?

América ya se ubica entre los mejores 8 equipos de la Liga MX, posición que lo acerca a la clasificación a la Liguilla, objetivo que está obligado a cumplir el equipo que dirige André Jardine.

El Mazatlán no tiene la misma responsabilidad que el América en la Liga MX, y ocupa el lugar 14 con apenas 10 puntos lo tiene prácticamente eliminado en el torneo.