América podría sufrir dos bajas importantes en el cierre del mercado de fichajes: Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres.

Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres han despertado el interés de clubes europeos que buscan hacerse con los servicios de los futbolistas uruguayos.

¿A qué equipos interesa Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres?

El caso de Sebastián Cáceres parece avanzar con mayor fuerza, pues el defensa central del América estaría en la mira del Celta de Vigo, que buscaría incorporarlo para la nueva temporada de LaLiga que ya está en curso.

Después de varias temporadas en la Liga MX, el defensor uruguayo tendría finalmente la oportunidad de cumplir uno de sus objetivos: dar el salto al futbol europeo y competir en una de las principales ligas del continente.

América enfrenta posibles salidas: Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres apuntan a Europa. (Juan Luis Diaz Socci / Juan Luis Diaz Socci)

Mientras América analiza el futuro de Sebastián Cáceres, otro de sus jugadores podría recibir una propuesta importante desde Europa. Se trata de Brian Rodríguez, extremo uruguayo que se ha convertido en una pieza importante para el conjunto azulcrema.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el Ajax de Ámsterdam ya habría presentado una oferta de 12 millones de dólares por el futbolista uruguayo.

América deberá analizar si está dispuesto a perder a sus figuras

Con el cierre del mercado cada vez más cerca, la directiva del América deberá analizar cuidadosamente ambas situaciones.

Por un lado, tendrá que negociar con el Celta de Vigo el posible traspaso de Sebastián Cáceres y, por otro, decidir si acepta los 12 millones de dólares que el Ajax habría puesto sobre la mesa por Brian Rodríguez.