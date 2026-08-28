El calendario del Toluca en la Liga MX sufrió una modificación como consecuencia de su participación en la Leagues Cup 2026.

El avance de los Diablos Rojos a las semifinales del torneo obligó a reprogramar su partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 frente al Puebla.

El encuentro estaba originalmente programado para disputarse el viernes 4 de septiembre.

Toluca cambiará de fecha su partido de Liga MX por la Leagues Cup 2026

La clasificación del Toluca entre los cuatro mejores equipos de la Leagues Cup hizo imposible mantener la fecha establecida, debido a la cercanía entre ambos compromisos.

Toluca disputará su semifinal de la Leagues Cup el miércoles 2 de septiembre ante León, en Houston, Texas. Por esta razón, el duelo frente al Puebla deberá esperar para celebrarse en una nueva fecha.

Puebla vs Toluca cambia de fecha por las semifinales de la Leagues Cup 2026. (quinto partido)

Hasta el momento, la Liga MX no ha confirmado cuándo se llevará a cabo el encuentro entre poblanos y mexiquenses.

La nueva fecha tendrá que definirse tomando en cuenta los compromisos de ambos clubes y el calendario del torneo mexicano.

Toluca buscará el título de la Leagues Cup y mantener ritmo en la Liga MX

Toluca tendrá que administrar cuidadosamente a su plantilla durante las próximas semanas, pues además de buscar el campeonato de la Leagues Cup, deberá mantener el ritmo en el Apertura 2026.

Para Puebla, el cambio también representa una modificación importante en su planificación. El conjunto de La Franja tendrá que esperar para disputar uno de sus compromisos de la Jornada 7 y ajustar su calendario de acuerdo con la nueva fecha que establezca la Liga MX.