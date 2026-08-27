Raúl “La Pantera” Zúñiga continuará sin actividad con América después de que el club confirmara que fue sometido a una cirugía debido a una lesión en la rodilla.

Este miércoles 26 de agosto, las Águilas dieron a conocer el reporte médico del atacante, quien deberá iniciar ahora un proceso de recuperación.

La lesión se suma a una situación deportiva complicada, pues Raúl Zúñiga no ha sido considerado por Guillermo Almada desde el inicio del Apertura 2026.

Raúl Zúñiga no es contemplado por el DT Guillermo Almada

El delantero Raúl Zúñiga fue registrado oficialmente por América para el torneo Apertura 2026, pero el técnico uruguayo, Guillermo Almada, decidió no incluirlo en sus planes principales.

América habría intentado encontrarle acomodo en otro club, pero hasta el momento no se presentó una oferta que permitiera concretar su transferencia.

De esta manera, la lesión prolongará su ausencia de las canchas y podría dificultar todavía más la posibilidad de encontrarle un nuevo destino.

América pierde a Raúl Zúñiga por lesión. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Raúl Zúñiga llegó al América como campeón de goleo

Raúl Zúñiga llegó al conjunto azulcrema después de convertirse en campeón de goleo del Clausura 2025 con Xolos de Tijuana.

Sin embargo, durante los dos torneos que disputó bajo las órdenes de André Jardine no logró consolidarse como una pieza fundamental de la ofensiva americanista.

Ahora, el problema físico representa un nuevo obstáculo para resolver el futuro de Raúl Zúñiga.