Oribe Peralta causó polémica al hablar con Franco Escamilla, pues aseguró que encaró a Álvaro Morales y desde ahí, el comentarista dejó de hablar mal de él.

Oribe Peralta contó que vio a Álvaro Morales saliendo de una fiesta, fue a encararlo y el comentarista solo agachó la mirada, además aseguró que desde ese momento no volvió a decir nada de él.

Y es que, el futbolista aseguró que constantemente era criticado por el comentarista de cualquier cosa que hacía.

“Entonces me bajo y cuando lo veo, el güey hace así (baja la cabeza). Me acerco y le digo ‘¿cómo estás? ¿por qué ya te vas? Tengo programa, pero ahorita regreso. Bueno, aquí te espero nos echamos una. Santo remedio, no volvió a hablar, no volvió a decir nada de mí”, dijo Oribe.

Álvaro Morales desmiente a Oribe Peralta

Sin embargo, después de eso Álvaro Morales dio su versión de los hechos y confesó que las cosas no sucedieron como el futbolista dijo, sino que todo fue al revés, pues el que agachó la cabeza fue Oribe Peralta.

“Yo te dije: ‘¿Qué pasó, cabrón, qué onda? y dijo: ‘¿Qué, ya te vas?’ y el que bajó la vista y el que se puso nervioso fuiste tú. Los que me conocen saben que soy castrocito, desmadroso, carrillo y que me vale madres y que tengo el valor” , aseguró el comentarista.

Asimismo, especificó que todo sucedió en el cumpleaños de Alex Montiel, el 22 de mayo de 2021, pero después hasta se dieron un abrazo.

“Hasta me diste un abrazo, nos dimos un abrazo y regresé como lo he hecho en las fiestas de Alex Montiel...No es personal y coincide que yo ya no volví a hablar de ti, porque después de la fiesta, tú jugaste 5 partidos, 89 minutos...¿Qué querías que dijera de ti? En Chivas metiste dos goles”, señaló Morales.

Álvaro Morales dice que Oribe Peralta fue a robar a Club Chivas

Por último, Álvaro Morales resaltó que Oribe Peralta fue a “robar” a Club Chivas luego de tener una temporada oscura en el cuadro rojiblanco en la que no pudo hacer mucho.

“Como dicen en el futbol metafóricamente hablando, fuiste a robar”, sentenció Morales.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok