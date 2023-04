Jorge Pietrasanta llamó estúpido a Álvaro Morales por segunda ocasión en pleno programa en vivo el pasado sábado 22 de abril, por lo que podría ser castigado por su televisora.

Álvaro Morales volvió a incitar a la polémica barata en la mesa de Futbol Picante mientras analizaban el rendimiento del Club América en el Clásico Capitalino, hecho que enfureció a Jorge Pietrasanta.

El narrador de futbol ex de TUDN perdió los cabales cuando El Brujo empezó a interrumpirlo y presionarlo para argumentar, por qué el Club América no venció al Club Pumas a pesar de ser el favorito.

Jorge no pudo más con lo que comentaba Morales y no dudó ni un solo momento en sacar toda su furia llamándolo una vez más estúpido, así como lo hiciese el año pasado.

“Si tú wey quieres escuchar lo que traes en tu cabecita, para dar esa explicación. Eres una piedra en el zapato... hablas a lo idiota, si no me vas a dejar hablar yo no sé que hago aquí... Eres un estúpido”, comentó Pietrasanta.

¿Jorge Pietrasanta recibirá fuerte castigo por parte de ESPN?

Los directivos de ESPN han tenido mano dura últimamente con los periodistas que pasan la línea de lo que está y no permitido durante sus programas de debate.

Ejemplo de ello fue la suspensión que tuvo que cumplir Álvaro Morales en su momento por haberse subido a la mesa de Futbol Picante en octubre del año pasado.

O la disculpa pública de Rafael Puente por insultar a la reportera Adriana Maldonado, luego de que esta criticase el bajo rendimiento de Rafa Puente Jr. y que provocó su salida del Club Pumas.

Ahora Jorge Pietrasanta pagaría por perder los estribos con El Brujo la noche de ayer, y haberlo llamado estúpido durante el análisis del Clásico Capitalino.

No resistió RAFA PUENTE padre, quien le dice “toda ESTÚPIDA” al aire a Adriana Maldonado por evidenciar lo que el JUNIOR dejó en PUMAS…



A ESPN le encanta el circo y chance hasta le darán un bono…pic.twitter.com/DWv3s3jVj1 — El Francotirador (@franco_record) March 27, 2023

Club América vs Club Pumas: Resultado del partido

Jornada 16 del Clausura 2023

Club América 1-1 Club Pumas

Goles: N. Araujo 68′ (autogol) y H. Martín 72′

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok