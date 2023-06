Oribe Peralta confesó que tuvo un encuentro con Álvaro Morales, pero eso sirvió para que el periodista dejara de hablar mal de él después de que se fue a Club Chivas.

Y es que, Oribe Peralta confesó que Álvaro Morales lo tundía constantemente desde que tomó la decisión de salir del Club América para irse a Club Chivas.

Sin embargo, el futbolista contó que lo encontró cuando él iba llegando a una fiesta, mientras que Álvaro estaba esperando para irse a un programa.

“Cuando llega a la fiesta y me bajo del coche, él estaba esperando para irse a un programa y yo me lo topo así de frente. Desde que me fui a Chivas, chingue y jode. Cuando me bajo del coche mi mujer dice: ‘valió madre’. Él estaba esperando su coche”, le dijo a Franco Escamilla.

Oribe Peralta consigue que Álvaro Morales deje de criticarlo

Oribe Peralta, también contó que cuando vio de frente a Álvaro Morales lo encaró, pero el periodista solo agachó la mirada. Sin embargo, a partir de ese momento no volvió a hablar mal del futbolista.

“Entonces me bajo y cuando lo veo, el güey hace así (baja la cabeza). Me acerco y le digo ‘¿cómo estás? ¿por qué ya te vas? Tengo programa, pero ahorita regreso. Bueno, aquí te espero nos echamos una. Santo remedio, no volvió a hablar, no volvió a decir nada de mí”, agregó.

Álvaro Morales y sus postulaciones para ser DT del Club América

Álvaro Morales ha hablado muchas veces sobre postularse como director técnico del Club América. Sin duda alguna es de los comentaristas más polémicos de ESPN, por lo que ya dijo abiertamente sus intenciones de llegar a la dirección técnica de las Águilas.

Durante una transmisión incluso aseguró que podría llevar al equipo a ganar el campeonato, hasta le dejó un mensaje a Azcárraga.

“Yo puedo llevar al América a ser campeón, puedo llevarlo una vez más a la grandeza de los 80′s. Señor Azcárraga, tengo e proyecto, tengo el equipo de trabajo... Sé que tiene mi teléfono, es muy fácil de conseguir, hábleme, lo estaré esperando”, aseguró.

