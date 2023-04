Mario Carrillo, entrenador y comentarista de futbol no soportó más las intromisiones de Álvaro Morales cuando hace sus análisis, así que le advirtió que no entendería, pues está en la televisión sólo para divertir y no para hablar de futbol .

No es la primera vez que el comentarista Álvaro Morales discute con Mario Carrillo, pero en esta ocasión no salió tan bien librado de la polémica.

Y es que Mario Carrillo no soportó más la actitud arrogante de su compañero en la cadena ESPN y explotó en vivo con una reacción que fue aplaudida en Twitter.

Fue durante la emisión de Futbol Picante, en la que Mario Carrillo analizaba el calendario del Club Chivas para el Clausura 2023 y fue positivo con el futuro del llamado Rebaño Sagrado.

Ante eso, Álvaro Morales, en su clásico estilo se burló de los argumentos de Mario Carrillo, situación que hizo estallar al ex entrenador del Club América.

“No lo vas a entender, estás aquí para hacer otras cosas, no para hablar de futbol. Estás para divertir, ese es tu papel, divertir. No me cuestiones, cuestiona a tus compañeros”, le dijo Mario Carrillo a Álvaro Morales.

Álvaro Morales no siguió la polémica con Mario Carrillo

Tras ese momento, Álvaro Morales siguió el programa, por lo que la polémica con Mario Carrillo no llegó más lejos, como suele suceder en el citado programa de ESPN.

El comentarista Álvaro Morales suele ser un duro crítico con el Club Chivas, en especial ataca con frecuencia al delantero Alexis Vega, aunque en esta campaña, el buen rendimiento del equipo tapatío le ha dado pocas oportunidades para sus cuestionamientos.

Además del Club Chivas, el Club Pumas ha sido blanco de los ataques de Álvaro Morales, situación que se detuvo durante la etapa de Rafael Puente al frente del equipo auriazul, pero que podría reiniciar ahora que Antonio Mohamed tomó las riendas universitarias.

Mario Carrillo también es con frecuencia, poco tolerante a los arranques de Álvaro Morales, y esta vez no se contuvo y sus argumentos fueron demasiado sólidos para el polémico Álvaro Morales.

