Alexis Vega, de 28 años, sorprendió a todos al declarar que contempla el retiro de la Selección Mexicana y que priorizaría su momento en el Deportivo Toluca.

“Ahora estoy disfrutando mucho de estar en Toluca. Es una plática que tengo con mi esposa, una plática muy meditada en la cual estoy viendo si sigo en la Selección o no.” Alexis Vega, futbolista

Al final del partido de los Diablos contra Cruz Azul en el Estadio Banorte, el delantero reveló los planes que tiene para su carrera.

La declaraciones de Alexis Vega llegan luego de no ser considerado en la primera convocatoria de Rafa Márquez para esta fecha FIFA.

Alexis Vega se retiraría de la Selección Mexicana

Pese a que es uno de los mejores jugadores mexicanos, Alexis Vega anunció que se retiraría del Tricolor.

Alexis Vega reconoció que es una “decisión complicada” dejar la Selección, aunque puntualizó que en los próximos días emitiría un comunicado revelando qué hará.

Alexis Vega contempla el retiro de la Selección; prioriza momento en Toluca (Alexis Vega / Facebook)

Uno de los argumentos que dio Alexis Vega para no vestir nuevamente la playera de México fue su falta de participación en el Mundial 2026, donde apenas jugó 12 minutos al entrar de cambio en el partido contra Sudáfrica.

“Por ahí yo salí un poco mal porque no tuve tanta participación”, dijo el futbolista. Sin embargo, precisó que la “bronca” por la falta de minutos era con él y no con el técnico.

No obstante, reconoció que quería jugar más en la Selección Mexicana.

El juego de Toluca vs Cruz Azul destacó porque Alexis Vega comandó la remontada de su equipo anotando dos goles para sumar cuatro goles en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.