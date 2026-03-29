Alexa Grasso regresó en gran forma al octágono de la UFC, y derrotó en el primer round a la estadounidense Maycee Barber.

La peleadora mexicana Alexa Grasso detuvo una racha de dos derrotas que incluyó perder el título de peso mosca de la UFC, en una pelea de trilogía ante Valentina Shevchenko.

Alexa Grasso, peleadora mexicana (@UFCEspanol)

¿Cómo fue el triunfo de Alexa Grasso en la UFC?

La excampeona mexicana Alexa Grasso finalizó a Maycee Barber en el primer round del evento coestelar de peso mosca femenino de UFC Fight Night, celebrado en Seattle.

Alexa Grasso conectó un cruzado al rostro de Barber en un duelo que comenzó en el centro del octágono.

Entonces, la mexicana se lanzó por la sumisión y la logró con un mataleón, en una de las victorias más impresionantes en mucho tiempo en la UFC.

El arbitro intervino a tiempo para evitar más daño en la rival de Alexa Grasso, quien ganó por nocaut a los 2:42 minutos del primer round.

Alexa Grasso, peleadora mexicana de UFC (David Becker / AP)

¿Qué dijo Alexa Grasso tras su victoria en la UFC?

Alexa Grasso (17-5-1) dijo tras su triunfo en la UFC que sueña con pelear en con su actual empresa en su tierra natal, Guadalajara, Jalisco.

Maycee Barber (15-3) había ganado sus siete peleas anteriores desde una derrota ante Alexa Grasso en febrero de 2021.

Llegó a la pelea como la número 5 en el ranking de peso mosca femenino de UFC, mientras que Grasso es la tercera y va en busca del campeonato.

“Siempre digo que si a las peleas que UFC me pone”, advirtió la peleadora mexicana tras la batalla.