Alexa Grasso vs. Maycee Barber pelean en la pelea coestelar de UFC Fight Night este sábado 28 de marzo en Seattle, Washington. La transmisión inicia a las 18 horas por Paramount +.

Evento: UFC Fight Night

Pelea coestelar: Alexa Grasso vs. Maycee Barber

Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026

Horario: 18:00 pm, tiempo del centro de México

Sede: Climate Pledge Arena

Transmisión: Paramount Plus+

Alexa Grasso, peleadora mexicana (@UFCEspanol)

Alexa Grasso vs. Maycee Barber: A qué hora ver la pelea de la mexicana en UFC

El UFC Fight Night se realizará este sábado 28 de marzo de 2026 en el Climate Pledge Arena, y la cartelera estelar subirá a las 18 horas, con la pelea Alexa Grasso vs. Maycee Barber en el duelo semifinal.

Alexa Grasso vs. Maycee Barber: ¿Dónde ver la pelea de la mexicana en UFC?

La pelea Alexa Grasso vs. Maycee Barber en UFC Fight Night será transmitida a través de la señal de Paramount+, a partir de las 18 horas, tiempo del centro de México.

Evento: UFC Fight Night

Pelea coestelar: Alexa Grasso vs. Maycee Barber

Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026

Horario: 18:00 pm, tiempo del centro de México

Sede: Climate Pledge Arena

Transmisión: Paramount Plus+

Alexa Grasso, peleadora mexicana en UFC (David Becker / AP)

¿Cómo llega Alexa Grasso a UFC Fight Night?

Alexa Grasso llega a esta pelea tras una serie de combates ante Valentina Shevchenko en la UFC.

En UFC 285, Alexa Grasso logró una victoria por sumisión en el cuarto asalto, para convertirse en campeona.

Se enfrentaron en dos ocasiones más, con un empate y una victoria para Shevchenko.

Después, Grasso cayó ante Natalia Silva.

Alexa Grasso busca repetirle la dosis a Maycee Barber en UFC

Alexa Grasso, quien llega con récord de 16-5-1, ya derrotó en una pelea de UFC a Maycee Barber, fue en 2021 en UFC 258.

La peleadora de MMA mexicana se impuso por decisión unánime, por lo que es una revancha para la estadounidense, quien suma el siguiente registro 15-2-0.

Cartelera de UFC Fight Nigt el sábado 28 de marzo

Esta será la cartelera estelar de UFC Fight Night este sábado 28 de marzo, que encabezará el combate Israel Adesanya vs. Joe Pyfer.

Cartelera estelar de UFC Fight Night: