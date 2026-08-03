Alexandra Eala hizo historia al convertirse en la primera tenista de Filipinas en ganar un título del circuito WTA tras conquistar el torneo 500 de Washington.

Con apenas 21 años, Alex Eala logró una remontada memorable frente a la estadounidense Jessica Pegula, número 3 del mundo, en una final interrumpida por la lluvia y extendida por dos días.

El triunfo, que incluyó victorias sobre figuras como Naomi Osaka y Leylah Fernandez, le permitió ascender al puesto 20 del ranking mundial, la mejor posición de su carrera.

Alexandra Eala se convirtió en la primera tenista filipina en ganar un título del circuito WTA

La victoria de Alexandra Eala en el WTA 500 de Washington ha sido calificada como un hito histórico, ya que se convirtió en la primera tenista de Filipinas en ganar un título individual del circuito WTA.

Alexandra Eala hizo historia al convertirse en la primera tenista filipina en ganar un título en el circuito WTA (@alex.eala / Instagram )

Alexandra Eala logró esta hazaña tras completar una remontada inolvidable ante la estadounidense Jessica Pegula, máxima favorita del torneo y número 3 del mundo.

El encuentro comenzó el domingo, pero debió ser suspendido debido a las fuertes lluvias cuando Pegula lideraba por 6-4 y 2-1 en el segundo set.

Al reanudarse el lunes, Eala mostró una versión arrolladora, ajustando su juego desde el fondo de la cancha para ganar el segundo set por 6-4 y dominar el tercero con un contundente 6-0, dejando sin respuestas a la jugadora local.

Para alcanzar el título, la joven filipina tuvo que superar un cuadro extremadamente competitivo.

En su trayecto venció a figuras de élite como:

La campeona olímpica Zheng Qinwen

La defensora del título Leylah Fernandez

La ex número uno del mundo Naomi Osaka

La ucraniana Elina Svitolina

Con este primer trofeo de categoría WTA 500, Eala ascendió del puesto 28 al 20 del ranking mundial, logrando la mejor posición de su carrera profesional hasta la fecha.

Este triunfo no solo representa un éxito personal para Eala, sino que también tiene un enorme valor simbólico para Filipinas, un país con poca tradición en el tenis de élite, donde la jugadora se ha convertido en un auténtico fenómeno social y referente deportivo.

Esto dijo Alexandra Eala al convertirse en la primera tenista filipina en ganar un título del circuito WTA

Al ganar el torneo WTA 500 de Washington, Alexandra Eala expresó una profunda gratitud y destacó el valor simbólico de su triunfo para su país y su carrera.

Eala, quien se formó en la academia del tenista español Rafael Nadal en Mallorca, celebró este logro con un emotivo abrazo con su entrenador, el español Joan Bosch, quien la dirige desde 2023.

Al finalizar el encuentro, se dirigió a los aficionados presentes exclamando: “Muchas gracias, compatriotas”.

Alexandra Eala agradeció especialmente a sus seguidores en Washington y en todo el mundo, afirmando que sentía “todo ese cariño” de la comunidad filipina.

Comentó que estar rodeada de tanto afecto en su primera oportunidad de ganar un título hizo que, pasara lo que pasara en el encuentro, ya se sintiera como una victoria personal.

Eala reconoció que este hito histórico “simboliza muchísimo para mucha gente” y lo calificó como un “sueño hecho realidad”. Además, expresó su confianza en el futuro al señalar que esta no será su última oportunidad de lograr un trofeo de este nivel.

Sobre el juego contra Jessica Pegula, explicó que fue un partido muy difícil debido a las constantes interrupciones por lluvia y al alto nivel de su rival.

Destacó que su clave fue mantenerse concentrada en cada punto, ajustar su juego desde la línea de fondo y mantener la fe en la remontada.

La campeona dedicó palabras emotivas a su familia (padres y hermano) y a su equipo de trabajo, situándolos en lo más alto de su lista de agradecimientos por apoyarla diariamente en su esfuerzo.