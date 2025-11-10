Renata Zarazúa se ha consagrado como una de las deportista mexicanas del momento y ahora ha se coronó en el Challenger WTA 125 de Austin.

Tras un disputado duelo, Renata Zarazúa obtuvo la victoria en el Challenger WTA 125 de Austin, sumando un nuevo logro al gran año que ha tenido dentro del tenis.

La tenista mexicana sigue dando de qué hablar en el tenis profesional y poniendo el nombre de México en lo más alto de los grandes escenarios del deporte.

Renata Zarazúa pone en alto el nombre de México al ganar el Challenger WTA 125 de Austin

El pasado 10 de noviembre, Renata Zarazúa venció a la canadiense Marina Stakusic en el Challenger WTA 125 de Austin y se consagró campeona del torneo.

Con parciales de 4-6, 6-3 y 3-6, Renata Zarazúa y Marina Stakusic tuvieron un intenso partido que duró más de dos horas, pero finalmente la mexicana se quedó con la victoria del Challenger WTA 125 de Austin.

El desempeño de la tenista mexicana fue tal que le permitió ganar el primer set, sin embargo, su rival no se dio por vencida y se recompuso en el segundo.

Ya en la etapa decisiva, tercer set, Zarazúa tuvo un buen inicio, pero Stakusic quería hacer una espectacular remontada. Al final, la tenista de 28 años logró el punto decisivo que la convirtió en la ganadora indiscutible del torneo.

Renata campeona 🏆



Renata Zarazua🇲🇽venció 6-4, 3-6 y 6-3 a Marina Stakusic🇨🇦 en la final del WTA 125 Austin Texas.



Con este triunfo escalará al puesto 70 del ranking mundial.



📌Es su tercer título WTA 125 de su carrera. pic.twitter.com/LBYhTL7IXj — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) November 10, 2025

¿Cómo le ha ido a Renata Zarazúa en el 2025?

El 2025 ha sido un año de grandes logros para Renata Zarazúa pues puso el nombre de México en todo lo alto y sumó dos títulos más a su palmarés dentro del tenis profesional.

Renata Zarazúa logró coronarse en el Challenger WTA 125 de Austin y, meses antes también se consagró con el título de W100 de Macon.

Entre otros logros, llegó a la final del W100 de Madrid y participó en el Australian Open, torneo en el que se conviritió en la primera mexicana en ganar un partido desde hace 25 años.