Espanyol vs Atlético de Madrid se enfrentaron en la Jornada 9 de LaLiga, un partido que terminó con triunfo colchonero para afianzarse en el segundo lugar de la competencia.

Atlético de Madrid aprovechó una oportunidad en los últimos minutos para salir con la victoria de la cancha del Espanyol.

Marcador final: Espanyol 0-1 Atlético de Madrid

Álex Baena celebra con sus compañeros el triunfo sobre Espanyol (@Atleti)

Espanyol vs Atlético de Madrid: Así se definió el partido de la Jornada 9 de LaLiga

El partido de la Jornada 9 de LaLiga, Espanyol vs Atlético de Madrid, no fue nada sencillo para el equipo colchonero, que llegaba como segundo lugar en la tabla de posiciones.

Así llegó el gol que definió el partido Espanyol vs Atlético Madrid:

Minuto 89: Gol de Álex Baena (Espanyol 0-1 Atlético de Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar Espanyol y Atlético de Madrid en LaLiga?

La Liga continuará con su Jornada 10 a partir del viernes 23 de octubre, con el Espanyol y Atlético de Madrid jugando sus respectivos partidos.

Espanyol estará en la cancha del Racing de Santander el sábado 24 de octubre, mientras que, el mismo día, el Atlético de Madrid recibe al Deportivo.

Antes, el Atlético de Madrid visitará al Stuttgart el martes 20 de octubre en la Jornada 3 de la Champions League.