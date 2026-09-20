Atlético de Madrid vs Real Madrid disputaron la Jornada 7 de LaLiga 2026-2027, un partido que terminó con victoria colchonera por 2-1.

Atlético de Madrid no tuvo problemas para vencer al Real Madrid, por lo que lograron sumar de a tres en la Jornada 7 de LaLiga.

Marcador final: Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Así se definió el partido de la Jornada 7 de LaLiga

El partido de la Jornada 7 de LaLiga Atlético de Madrid vs Real Madrid fue un partido tranquilo para el equipo colchonero, que tomó la ventaja en el marcador y dominó las acciones.

Al final, los colchoneros lograron la victoria por goleada en calidad de local.

Así llegaron los goles que definieron el partido Atlético Madrid vs Real Madrid:

Minuto 53: Gol de Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid)

Minuto 59: Gol de Jonathan David (Atlético de Madrid)

Minuto 89: Gol de Antonio Rüdiger (Real Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético de Madrid y Real Madrid en LaLiga?

Atlético de Madrid jugará el próximo 10 de octubre ante el Alavés.

Real Madrid, por su parte, enfrentará al Villarreal, el 10 de octubre.