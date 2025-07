El FC Barcelona recibió una mala noticia debido a que una de sus figuras importantes tendrá que someterse de nueva cuenta a una operación que podría dejarlo fuera de las canchas por un periodo superior a los tres meses según lo pronosticado al interior del club blaugrana.

Mediante un comunicado de prensa, FC Barcelona hizo de conocimiento publicó que una de sus figuras tendría que aplicarse una intervención quirúrgica a fin de sanar unos problemas lumbares que arrastra desde hace tiempo y le han impedido ver actividad con regularidad. Estaría fuera tres meses más.

La figura de FC Barcelona que necesita volverse a operar es el portero alemán Marc-André ter Stegen, quien reapareció a finales de la temporada pasada con los culés, pero que nuevamente requiere atención médica al o haber superado del todo la lesión que aqueja.

En el boletín que FC Barcelona publicó, confirmaron la operación a ter Stegen por cuestiones lumbares y revelaron que será la semana entrante cuando esta cirugía se lleve a cabo en el hospital elegido por los servicios médicos del club que en todo momento supervisarán el procedimiento.

“El jugador del primer equipo, Marc-André ter Stegen, se someterá la próxima semana a una reintervención quirúrgica para solucionar los problemas lumbares que presenta. Esta intervención volverá a cargo de la Dra. Amélie Léglise bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club, en el Sports Clinic Bordeaux Merignac”, reveló FC Barcelona respecto a la operación.

Cabe mencionar que, mientras tanto Wojciech Szczęsny apunta a mantener la titularidad en la portería blaugrana toda vez que renovó su contrato por dos años más y jugaría de nueva cuenta ante la ausencia de ter Stegen. El otro portero será el recién llegado Joan García.

En medio de todo este, el portero ter Stegen aprovechó sus redes sociales para compartir su sentir respecto a su lesión y la operación a la que va a someterse.

Llevo con gran orgullo los colores y la camiseta del FC Barcelona, ya sea en el campo o fuera del terreno de juego, tanto en los momentos de éxito como en los difíciles. Hoy es un día difícil para mí a nivel personal. Físicamente y atléticamente me siento en muy buena forma, aunque lamentablemente no estoy libre de dolor. Tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda. Después de mi última operación de la espalda ya volví a los terrenos de juego tras 66 días, casi 2 meses; esta vez, los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución, para no correr riesgos. A nivel emocional, me duele mucho no poder apoyar al equipo durante este tiempo, pero por suerte la rehabilitación es llevadera y el camino de regreso está marcado. Os mantendré al tanto de mi recuperación y quiero, de corazón, agradeceros a todos, queridos culés, que estéis siempre a mi lado. No os preocupéis, volveré!