Real Betis, club español que juega en LaLiga, sorprendió a todos sus aficionados al lanzar a la venta un jersey edición especial por el Día de Muertos y aquí te decimos cuánto cuesta y cómo puedes comprarlo.

Como parte de las festividades por el Día de Muertos, el Real Betis compartió en redes sociales el lanzamiento de una playera especial con nada más y nada menos que Andrés Guardado como modelo.

Debido a la huella que el mediocampista mexicano dejó en el equipo bético, este año lanzaron toda una colección para rendir homenaje a una de las tradiciones que más representa a nuestro país.

Colección de Real Betis edición especial de Día de Muertos

A través de su cuenta de X, el Real Betis compartió la foto de Andrés Guardado con playera verde con una calavera y revelaron que lanzaron a la venta toda una colección de Día de Muertos.

Además del jersey, el Real Betis lanzó a la venta una sudadera para adulto, una para niño, una taza de cerámica y un cuaderno, por lo que sus aficionados tendrán varias opciones para elegir y tener un artículo de esta edición especial de Día de Muertos.

Cuando se une la tradición mexicana con la pasión verdiblanca.



¡Os presentamos nuestra nueva colección prematch por el 𝐃𝛊́𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨𝐬! ☠💚🇲🇽



Ya disponible en nuestra tienda oficial ➡ https://t.co/Ib74zycKLs pic.twitter.com/s70XqY2MyC — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) October 21, 2025

A pesar de que Andrés Guardado estuvo en la recta final de su carrera en los Verdiblancos, dejó una huella imborrable en el equipo y formó parte del plantel que ganó la Copa del Rey en la temporada 2021/2022.

¿Cómo va el Real Betis en la actual temporada de LaLiga?

Luego de nueve jornadas transcurridas en LaLiga, el Real Betis marcha en la quinta posición de la tabla general debido a que tiene 16 puntos, producto de 4 victorias, 4 empates y 1 derrota.

Además, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini lleva una victoria y un empate en lo que va de la temporada de la fase de la liga de la Europa League, por lo que está en la novena posición de la clasificación.