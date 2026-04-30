Alana Flores dejó el boxeo de exhibición y se sintió liberada de la presión que enfrentaba de cara a cada pelea. “Perdí y esta vez me tocó perder para aprender”, valoró la streamer mexicana.

La famosa creadora de contenido Alana Flores, quien perdió el invicto en Supernova Génesis 2026 ante Flor Vigna, felicitó a su rival “porque hizo todo lo que tenía que hacer para ganar la batalla, dentro y fuera del ring”.

Alana Flores perdió con Flor Vigna (@supernovaboxing)

Alana Flores se disculpa por la derrota en Supernova Génesis 2026

Días después de perder la pelea con Flor Vigna, dejando su récord 4-1 en pelea de exhibición, Alana Flores compartió un video en Instagram en el que se disculpó con las personas que esperaban una mejor actuación de su parte dentro del ring

“La verdad es que yo también la esperaba (una mejor actuación)” Alana Flores

Alana Flores y su sensación tras dejar el boxeo

A pesar de que la caída en Supernova Génesis le dolió, Alana Flores advirtió que no se siente derrotada, “me siento liberada”, dijo en el video en el que mostró imágenes previas en la pelea, en las que se le nota presionada.

“Si tu cabeza no está bien, tu cuerpo tampoco lo estará. No estoy bien y no he estado bien durante este proceso" Alana Flores

Deja el boxeo satisfecha por lo logrado

Alana Flores reiteró que el boxeo marcó su vida de una forma que ningún otro deporte lo hizo antes, pero esperaba con ansias el día de la pelea para que todo terminara, “porque ya estoy muy cansada”.

La influencer reconoció que se cansó de explicar que no es profesional, ni siquiera amateur en el boxeo, “y aunque los memes también dan risa, a veces duelen un poquito.