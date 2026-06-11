El icónico ajolote del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) regresó previo a celebrarse la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

La figura, bautizada como “Ajologol”, fue colocada nuevamente en las inmediaciones del Estadio Banorte tras la polémica que enfrentara por supuestos reclamos de incumplir acuerdos comerciales con FIFA por el Mundial 2026.

Ajolote regresa a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte

Este miércoles 10 de junio de 2026, a menos de 24 horas de la inauguración del Mundial 2026, autoridades de la CDMX colocaron nuevamente la gran figura de un ajolote futbolero en el Estadio Banorte.

De acuerdo con Protección Civil, la figura casi tres metros se colocará nuevamente tras haber sido retirada para priorizar la seguridad vial.

Ajolote regresa a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte (Especial)

Ante la masiva afluencia de personas que buscaban obtener una fotografía con “Ajologol”, autoridades capitalinas decidieron buscar un nuevo sitio que permita un flujo peatonal y vehicular mucho más seguro.

Es así que el ajolote fue colocado en esta ocasión en la intersección de la calzada de Tlalpan y el puente del Circuito Azteca para garantizar una visibilidad óptima hacia el recinto deportivo.

Con el fin de maximizar su atractivo, autoridades trabajan intensamente en la colocación de diversos arreglos florales decorativos que sirven para enmarcar la figura y mostrar la riqueza de las tradiciones del país.

El objetivo, señalaron, es proyectar la mejor faceta de la capital ante los miles de turistas, integrando elementos artísticos, botánicos y emblemáticos de la CDMX en el Estadio Banorte.