A pocas horas de que se lleve a cabo el México vs Inglaterra, se activó el protocolo de tormenta eléctrica horas antes del esperado duelo por los octavos de final.

Esto, luego de que los sistemas meteorológicos detectaran actividad eléctrica en las inmediaciones del Estadio Banorte donde se disputará el encuentro.

¿A qué hora está previsto que inicie el México vs Inglaterra?

La medida fue implementada en el México vs Inglaterra como parte de los procedimientos de seguridad establecidos por la FIFA para proteger a jugadores, aficionados, personal operativo y medios de comunicación.

Tras la alerta, se mantienen monitoreos constantes de las condiciones climáticas para determinar si el partido podría desarrollarse conforme al horario previsto, que es a las 19 horas desde el Estadio Banorte.

Los organizadores informaron que el protocolo contempla restricciones temporales en algunas áreas del estadio, así como recomendaciones para que los asistentes permanezcan en zonas seguras mientras se evalúa la evolución del clima.

Autoridades mantienen vigilancia de las condiciones meteorológicas

Por el momento, las autoridades mantienen la vigilancia sobre las condiciones meteorológicas y no descartan ajustes en la programación si la actividad eléctrica persiste.

Mientras tanto, jugadores y cuerpos técnicos permanecen concentrados a la espera de noticias sobre el desarrollo de un duelo que podría ser histórico para el Tricolor.