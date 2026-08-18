YouTube anunció un cambio en su estrategia para contabilizar las visualizaciones de videos, reglas que entrarán en vigor a partir del 24 de agosto y podrían afectar a los creadores de contenido.

La modificación de Youtube busca unificar el criterio utilizado en toda la plataforma, tanto en video largos como cortos, pues esto había generado dudas en los creadores sobre el impacto en sus ingresos.

YouTube registrará visualizaciones desde el primer segundo

A través de un comunicado, YouTube informó que comenzará a registrar una visualización desde el momento en que el video empiece a reproducirse; es decir, desde el primer fotograma.

YouTube cambia sus reglas de monetización y afectará a los creadores de contenido (Unsplash)

Hasta ahora, los videos largos y las transmisiones en directo en YouTube utilizaban un criterio diferente al de los Shorts, por lo que, desde el 24 de agosto, todo contenido será monetizado bajo la misma regla.

YouTube aseguró que el cambio no afectará los ingresos de los creadores ni los requisitos para acceder al Programa de Socios, pues seguirá dependiendo de:

Visualizaciones de Shorts con interacción

Horas de reproducción con interacción