Se reveló que la red social X (anteriormente Twitter) pagará a creadores de contenido en directo según su audiencia e interacción.

Con ello, X buscará competir de forma directa con plataformas como Twitch y TikTok que cuentan con esquemas de monetización para streamers.

X pagará a creadores de contenido en directo según su audiencia

X pagará a creadores de contenido en directo según su audiencia e interacción real.

Es decir que ofrecerá la monetización centrada en la interacción cualificada, anuncios en directo y suscripciones.

X (Unsplash)

De esa manera, X busca consolidar movimientos como el lanzamiento de la herramienta Live Studio, que anunció en julio pasado, el cual incluye herramientas profesionales.

Además de que busca realizar una transición hacia esquemas que premian el alcance genuino como Original Content Rewards Program que tienen los creadores de contenido.

En la actualidad, el contenido en vivo es una de los formatos que mayor crecimiento ha tenido dentro de las redes sociales.

Para los streamers se trata de una importante fuerte de ingresos y muchos esperaban que estuviera disponible su monetización en X.

A diferencia de lo que pasa con Twitch y TikTok, los creadores de contenido en X requieren tener una suscripción Premium activa.

Además, para ser parte del programa de Participación de los creadores en los ingresos deben cumplir con ciertos requisitos como 5 mil millones de impresiones orgánica en los últimos 3 meses y al menos 500 seguidores verificados.